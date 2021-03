Keine Ruhetage, aber Gottesdienste und Urlaub - Diese Corona-Regeln gelten über Ostern

Zuerst sollten Gründonnerstag und Karsamstag in der Pandemie zu Ruhetagen werden. Das passiert nun doch nicht. Welche Corona Regeln außerdem über Ostern gelten.

25.03.2021 | Stand: 07:51 Uhr

Zwei Feiertage mehr: Viele hatten sich gefreut, andere geärgert als Bund und Länder am 22. März Gründonnerstag und Karsamstag zum Ruhetag erklärt hatten. Gestern kippte Bundeskanzlerin Angela Merkel die sogenannte Osterruhe wieder. Doch eine Ausnahme bedeutet das auch über die Feiertage nicht. Welche Regeln gelten nun an Ostern? Ein Überblick.

Virtuelle Oster-Gottesdienste und offene Geschäfte

Keine Ruhetage: Wie schon in der Vergangenheit bleiben Gründonnerstag und Karsamstag normale Werktage. Zunächst hatten Bund und Länder den 1. April und den 3. April zu Ruhetagen erklärt, nun dürfen Geschäfte doch öffnen - zumindest Lebensmittelmärkte bei einer hohen Inzidenz.

Oster-Gottesdienste: Bund und Länder appellieren an die Religonsgemeinschaften ausschließlich virtuelle Gottesdienste über Ostern zu veranstalten.

Treffen: Zwei Haushalte mit maximal fünf Menschen - diese Regelung für private Treffen gilt auch über die Feiertage. Ausgenommen sind Kinder unter 14 Jahren, sie werden dabei nicht mitgezählt. Liegt die Sieben-Tage-Inzidenz in der Region drei Tage hintereinander über 100, soll sich ein Haushalt nur mit einer weiteren Person treffen. Bei einem Inzidenzwert von unter 35 hingegen, dürfen maximal zehn Menschen aus drei Haushalten zusammenkommen.

Reisen: Vor den Bund-Länder-Beratungen forderten viele Bundesländer Urlaub in der eigenen Region, zum Beispiel auf Campingplätzen oder in Ferienwohnungen. Beschlossen wurde dazu nichts. Stattdessen rät die Bundesregierung dazu, auch über Ostern keine Reisen anzutreten.

Bayern plant Öffnungen trotz verlängertem Lockdown

So geht es weiter: Nach dem Corona-Gipfel vom 22. März ist der Lockdown nun erst einmal bis zum 18. April verlängert. Die Notbremse, die seit Anfang März gilt, bleibt auch in dieser Zeit weiter bestehen. Sie sieht vor, strengere Beschränkungen einzusetzen, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz einer Region drei Tage in Folge bei über 100 liegt.

Notbremse: Strengere Beschränkungen bedeuten im Fall der Notbremse, dass unter anderem der Einzelhandel wieder schließt. Lebensmittelgeschäfte, Apotheken und Friseure bleiben hingegen weiter geöffnet. Auch weitere Kontaktbeschränkungen treten in so einem Fall in Kraft. Auf diesem Weg sollen Lockerungen und Öffnungen nur bei einem stabilen Inzidenzwert unter 100 möglich sein.

Bayerns Pläne: Die Umsetzung dieser Regelungen liegt bei den Bundesländern. So kündigte Bayern bereits an, die Corona-Regeln für den Einzelhandel nach Ostern lockern zu wollen. Das würde bedeutet, dass Läden ab dem 12. April bereits bei einer Inzidenz von unter 100 öffnen dürfen. Der aktuelle Grenzwert liegt bei 50. Bei einem hohen Wert über 100 soll Einkaufen nur mit Termin möglich sein. „Click & Meet“-Käufer sollen außerdem einen negativen Corona-Test vorzeigen müssen.

