Blutverschmierter Betrunkener geht mit Fäusten auf Polizisten los

Ein alkoholisierter 29-Jähriger mit Platzwunden im Gesicht hat drei Polizisten in Kelheim verletzt. Die Beamten fesselten ihn, bis seine Eltern ihn abholten.

11.12.2022 | Stand: 12:57 Uhr

Ein Betrunkener mit Platzwunden im Gesicht hat in einer Kelheimer Klinik drei Polizisten verletzt. Zuvor war der 29-Jährige in der Nacht blutverschmiert und laut grölend mit Freunden unterwegs gewesen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Weil er so aggressiv gewesen sei, fuhren mehrere Beamte in einem Krankenwagen mit zur Klinik.

Den Angaben nach ging er dort plötzlich mit erhobenen Fäusten auf die Beamten los. Bei der anschließenden Fesselung habe er mit Füßen und Händen um sich geschlagen, wobei drei Beamte leicht verletzt wurden. Der 29-Jährige blieb bis zum Sonntagmorgen bei der Polizei. Seine Eltern holten ihn dann ab. Die Verletzungen in seinem Gesicht seien bei mehreren alkoholbedingten Stürzen entstanden.

