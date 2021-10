Betrunkener Autofahrer verursacht Unfall und flüchtet in den Wald

Ein betrunkener Autofahrer ist in der Oberpfalz verunglückt und dann vor Ersthelfern in einen Wald geflüchtet.

Der Mann war in der Nacht zu Sonntag auf der Staatsstraße zwischen Kemnath und Pressath im Landkreis Tirschenreuth unterwegs. In einem Kreisverkehr kam sein Wagen von der Straße ab, durchbrach die Leitplanke, stürzte die Böschung hinunter und blieb auf der Seite in einem Feld liegen.

Als Ersthelfer zu dem sichtlich unter Schock stehenden Fahrer Kontakt aufnahmen, flüchtete er in ein nahe gelegenes Waldstück.

Kemnath: Großaufgebot von Polizei und Feuerwehr sucht mit Drohne nach Verletztem

Da die Polizei schwere Verletzungen bei dem Mann nicht ausschließen konnte, suchte sie mit Beamten mehrerer Dienststellen und Unterstützung zweier Feuerwehren sowie einer Drohne und eines Polizeihubschraubers das Gebiet ab.

Etwa drei Kilometer entfernt konnte der Unfallfahrer gefunden werden - unverletzt, aber mit Alkohol im Blut.

