Polizei fasst gesuchten Stalker zufällig: Er landet noch am selben Tag im Gefängnis

Bei einer Grenzkontrolle auf der A93 hat die Polizei einen gesuchten Stalker zufällig gefasst. Nicht nur in Deutschland wurde er auffällig.

05.05.2023 | Stand: 14:50 Uhr

Bei einer Grenzkontrolle von Österreich zu Deutschland hat die Polizei einen mutmaßlichen Stalker gefasst. Er soll, laut Polizei einer Frau monatelang nachgestellt und sie sogar bedroht haben.

Zufällig gefasst: Mann kommt noch am selben Tag ins Gefängnis

Das Amtsgericht München ordnete schon im April Untersuchungshaft für den 32-Jährigen an. Der mutmaßliche Stalker ist wegen der Nachstellung in einem besonders schweren Fall und wegen Bedrohung und Beleidigung gegenüber einer Frau angeklagt. Als Haftgrund nennt das Gericht Wiederholungsgefahr. Auch in Österreich ist er bereits wegen Nachstellung verurteilt.

Die Rosenheimer Bundespolizei brachte ihn noch am selben Tag ins Gefängnis.

Weitere Meldungen aus Bayern lesen Sie hier.