Siebenjähriger steigt alleine in Zug ein - Polizei bringt Familie wieder zusammen

Eine Familie wurde am Hauptbahnhof München getrennt. Der siebenjährige Sohn stieg alleine in einen Zug ein. Der fuhr los, bevor die Eltern nachkommen konnten.

17.09.2023 | Stand: 12:45 Uhr

Ein Siebenjähriger ist vom Münchner Hauptbahnhof unfreiwillig allein mit einem Regionalzug nach Dachau gefahren. Bevor die Eltern am Sonntagmorgen in den Zug einsteigen konnten, sollen sich die Türen geschlossen haben, teilte die Bundespolizei mit.

Der Sohn sei jedoch zu diesem Zeitpunkt schon im Fahrzeug gewesen. Mitreisende und das Zugpersonal kümmerten sich den Angaben zufolge um das aufgelöste Kind an Bord.

Polizei kümmert sich um siebenjähriges Kind

Bundespolizisten sammelten den Siebenjährigen am nächsten Bahnhof in Dachau wieder ein und brachten ihn zu den Eltern in München zurück.