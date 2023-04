Kinder aus Fenster gestoßen - Urteil gegen Mutter erwartet

Eine Frau muss sich vor dem Landgericht Weiden verantworten, weil sie zwei ihrer Kinder im Mai 2021 aus dem Fenster im ersten Stock eines Frauenhauses geworfen hat.

Die beiden wurden mittelschwer verletzt. Einem Gerichtssprecher zufolge werden an diesem Montag (10.30 Uhr) die Plädoyers und das Urteil erwartet. Weil die 32 Jahre alte Syrerin als schuldunfähig gilt, geht es um die Frage, ob sie dauerhaft in eine psychiatrische Einrichtung eingewiesen wird.

In einem ersten Prozess im Dezember 2021 war für die Beschuldigte vor dem Landgericht Weiden eine Unterbringung in der Psychiatrie wegen versuchten Totschlags angeordnet worden. Dagegen ging sie in Revision. Der Bundesgerichtshof (BGH) hob das Urteil teilweise auf und verwies es an eine andere Kammer des Landgerichts Weiden zurück.

