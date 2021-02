Die neuen Corona-Vorschriften machen das Leben vieler Familien komplizierter. Warum gibt es keine Pflicht, Mitarbeiter ins Homeoffice zu schicken?

08.01.2021 | Stand: 10:20 Uhr

Es ist oft erst der Alltagstest, der die Schwachstellen der Corona-Politik offenlegt. Die Regierung will Kontakte noch weiter beschränken, um die Verbreitung des Coronavirus zu bremsen. So weit, so logisch, so richtig. Doch bei genauerem Hinsehen stoßen einige Maßnahmen an die Grenzen der Logik: