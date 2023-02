Polizei gelingt schwerer Schlag gegen Kinderpornografie-Plattformen im Darknet

Ermittlern des LKA ist es gelungen, drei Kinderpornografie-Plattformen im Darkent stillzulegen. Unter den identifizierten Nutzern ist ein Mann aus Schwaben.

03.02.2023 | Stand: 10:42 Uhr

Bayerischen Ermittlern ist ein Schlag gegen Betreiber von internationalen Kinderpornografie-Plattformen im Darknet gelungen. Mehrere Verdächtige in den USA, in Großbritannien und in Deutschland seien festgenommen worden, teilten das bayerische Landeskriminalamt (LKA) und die Zentralstelle Cybercrime in Bamberg am Freitag mit. Drei Darknet-Plattformen seien stillgelegt worden.

Auf den Plattformen seien mehrere Tausend Nutzer aus dem In- und Ausland aktiv gewesen. Sie verbreiteten dort demnach monatlich mehr als 20.000 kinderpornografische Bilder und Videos und veröffentlichten 120.000 Postings. Der in Deutschland festgenommene Verdächtige soll Moderator einer Plattform gewesen sein. Der 22-Jährige war im November in Bonn festgenommen worden.

Kinderpornografie-Plattformen im Darknet stillgelegt: Nutzer aus Schwaben identifiziert

Neben den festgenommenen Betreibern konnten aufgrund der erfolgreichen Ermittlungen bislang mehr als 30 Nutzer der Plattformen und Konsumenten von einschlägigen Medieninhalten im In- und Ausland identifiziert werden. Hierzu wurden unter anderem mehrere verdeckte Ermittler des BLKA eingesetzt.

Bei einem dieser Nutzer handele es sich um einen 62-jährigen Tierarzt aus Schwaben. Dieser soll über mehrere Monate große Mengen kinderpornopgrafischer Inhalte verbreitet haben. Der Mann konnte bereits im Mai 2021 während eines Aufenthalts in einer Rehaklinik in Bayen festgenommen werden. Bei dem Mann wurden über 800.000 kinderpornografische Bilder und Videos sowie ein kinderpornografisches Hörspiel und Anleitungen zum Missbrauch gefunden.

Der 62-Jährige sei zuvor bereits wegen ähnlicher Delikte verurteilt worden. Das aktuelle Strafverfahren gegen ihn ist noch nicht abgeschlossen. (mit dpa)

Lesen Sie auch: Polizei gelingt schwerer Schlag gegen Geldautomaten-Sprenger