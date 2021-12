Kippt die zusätzliche Testpflicht? 2G-Regel in Skigebieten in Bayern ab Wochenende möglich

Aktuell gilt in Skigebieten in Bayern die 2G plus-Regel. Diese könnte ab dem Wochenende von der 2G-Regel abgelöst werden. Eine Entscheidung wird heute erwartet.

07.12.2021 | Stand: 11:56 Uhr

In den Skigebieten in Bayern und damit auch im Allgäu könnte wohl schon ab dem kommenden Wochenende "nur noch" die 2G-Regel gelten. Das hat unsere Redaktion aus dem Umfeld der Staatsregierung erfahren.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder und seine Staatsregierung haben für Freizeiteinrichtungen aktuell "2G plus" vorgeschrieben: Wer Gondel oder Lift fahren will, muss nicht nur geimpft und/oder genesen sein, sondern auch einen aktuellen Corona-Test vorlegen. Für die Betreiber bedeutet das einen enormen Kontroll-Aufwand, für die Skifahrer verlängerte Wartezeiten. In Österreich hingegen ist nur 2G vorgeschrieben, ein zusätzlicher Test ist nicht notwendig.

Skifahren im Allgäu: Wird aus 2G Plus bald 2G?

Das bayerische Kabinett trifft sich am Dienstag und berät über die aktuelle Corona-Lage im Freistaat. Die 2G-Regel in Skigebieten wird dabei Thema sein.

Nach Informationen des Bayerischen Rundfunks wurde die 2G plus-Regel in Skigebieten in Bayern bereits einem Praxistest unterzogen. Das Ergebnis sei gewesen, dass 2G plus ausschließlich in Skigebieten unsinnig sei, wenn im Nahverkehr 3G und in der Gastronomie 2G gelte.