Papst Benedikts Eingeständnis stößt auf Kritik

Nachdem Alt-Papst Benedikt XVI. in einer Stellungnahme eine Falschaussage im Missbrauchsgutachten zugegeben hat, werden kritische Stimmen laut.

24.01.2022 | Stand: 14:13 Uhr

Am Montag hat sich der emeritierte Papst Benedikt XVI. in einer Stellungnahme zum Missbrauchsskandal im Bistum München Freising geäußert und eine Falschaussage zugegeben.

Kurze Zeit später werden allerdings schon Stimmen der Kritik laut. So hat sich der Sprecher der Opferinitiative "Eckiger Tisch", Matthias Katsch, enttäuscht über die am Montag verbreitete Stellungnahme von Papst Benedikt geäußert.

Benedikt habe sich nur dafür entschuldigt, dass er eine falsche Angabe zu seiner Teilnahme an einer Sitzung im Jahr 1980 gemacht habe. "Entschuldigen müsste er sich eigentlich für den ganzen Vorgang, denn er ist mit dafür verantwortlich, dass dieser Priestertäter anschließend jahrzehntelang Kinder im Bistum gefährden konnte", sagte Katsch am Montag der Deutschen Presse-Agentur. "Das ist ja der eigentliche Skandal."

Belasteter Priester konnte jahrzehntelang weiter Kinder gefährden: "Das ist ja der eigentliche Skandal"

Es sei ein Muster in der katholischen Kirche, immer nur das zuzugeben, was sich nicht mehr bestreiten lasse. "Damit trägt er dazu bei, dass man wirklich das Gefühl hat, man kann ihnen nichts glauben." Viel besser wäre es, die Größe zu haben, den Fehler zuzugeben und dafür um Verzeihung zu bitten, sagte Katsch.

Matthias Katsch, Aktivist für die Opfer sexuellen Missbrauchs durch Angehörige der katholischen Kirche

Kirchenrechtler bezichtigt Benedikt XVI. weiterhin der Lüge

Der Kirchenrechtler Thomas Schüller hat dem emeritierten Papst Benedikt XVI. vorgeworfen, weiterhin die Unwahrheit zu sagen. Zwar habe Benedikt in seiner am Montag veröffentlichten Stellungnahme zugegeben, an einer entscheidenden Sitzung in München im Jahr 1980 teilgenommen zu haben.

Er bestreite aber weiterhin wahrheitswidrig, etwas über die Vorgeschichte des pädophilen Priesters Peter H. gewusst zu haben. "Dies ist erneut eine Unwahrheit, wie das in der vergangenen Woche vorgestellte Gutachten von Westpfahl Spilker Wastl beweisen konnte", sagte Schüller am Montag der Deutschen Presse-Agentur.

Papst-Amt dauerhaft beschädigt: "Joseph Ratzinger verstrickt sich in seine Lügengebilde"

"Joseph Ratzinger verstrickt sich immer mehr in seine Lügengebilde und wird auch durch die angekündigte ausführliche Stellungnahme den irreparablen persönlichen Schaden für sich und sein Lebenswerk nicht mehr beseitigen können. Er beschädigt damit dauerhaft das Papstamt und damit die katholische Kirche."

Thomas Schüller, Theologe und Kirchenrechtler

