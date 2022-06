Wirbel um sexistische Äußerungen von bayerischem Landtagsabgeordneten

Mit sexistischen Äußerungen in einer Rede hat der CSU-Landtagsabgeordnete Klaus Steiner Ärger auf sich gezogen. Markus Söder und Martin Huber distanzieren sich.

20.06.2022 | Stand: 16:43 Uhr

Mit sexistischen Äußerungen in einer Rede vor rund 250 Wein- und anderen Produktköniginnen hat der bayerische CSU-Landtagsabgeordnete Klaus Steiner Ärger auf sich gezogen. Steiner (68) bat dafür zwischenzeitlich um Entschuldigung. CSU-Chef Markus Söder und CSU-Generalsekretär Martin Huber gingen auf Distanz.

Steiner hatte in einer Rede auf dem achten Deutschen Königinnen-Tag am vorletzten Wochenende gesagt, die Produkthoheiten seien sicher auf der Suche nach einem Prinzen, da wünsche er viel Erfolg - und er habe noch eine Empfehlung: "Erscheinen Sie einfach im Bikini oder im String. Dann wird es kühl. Aber die meisten werden ja so ausgestattet sein." Ein entsprechender Ausschnitt aus der Rede Steiners wurde nun etwa auf dem Instagram-Account vom "Y-Kollektiv" veröffentlicht.

Steiner bat auf Facebook um Entschuldigung: Ihm sei "eine flapsige Bemerkung bezüglich der Kleidung der Produktköniginnen herausgerutscht", für die er sich ausdrücklich entschuldigen wolle. "Ich bedaure dies sehr, wenn sich davon Teilnehmerinnen beleidigt gefühlt haben oder beeinträchtigt gefühlt haben. Ich nehme dies ausdrücklich zurück und bedaure dies." Dies sei "wirklich eine flapsige und auch dumme Bemerkung" gewesen, sagte Steiner.

Huber sagte am Montag nach einer CSU-Vorstandssitzung in München: "Die Äußerungen von Klaus Steiner sind absolut deplatziert, und deswegen ist die Entschuldigung von ihm auch absolut folgerichtig." Söder ergänzte: "So ist es."