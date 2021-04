Kleiner Junge sperrt seine Oma auf dem Balkon in München aus

Der Junge aus München hat am Mittwochvormittag die Balkontüre seiner Oma geschlossen und sie bei kaltem Wetter ausgesperrt. Die Feuerwehr befreite die Frau.

Ein 19 Monate altes Kind hat seine Oma am Mittwochvormittag in München auf dem Balkon ausgesperrt. Wie die Feuerwehr München berichtet, passte die Oma auf das Kind auf. Erst seit kurzer Zeit, war der Junge groß genug, um an Türklinken zu kommen und machte laut Feuerwehr mit Freude jegliche Türen auf und zu.

Junge drückt die Klinke der Balkontüre nach untern - und sperrt seine Oma aus

Auch als seine Oma bei kühlem Frühlingswetter am Mittwoch auf den Balkon ging: Das Kind drückte den Griff hinunter und schloss die Frau auf dem Balkon aus. Sie klopfte gegen die Tür und versuchte dem kleinen Jungen zu verstehen zu geben, dass er Türe wieder aufmachen soll. Das verstand er jedoch nicht verstand.

Mit ihrem Handy rief die Frau die Feuerwehr. Ein Feuerwehrmann stieg über eine Leiter auf den Balkon und gab der Frau eine Jacke. Seine Kollegen verschafften sich Zugang zu der Wohnung und öffneten die Türe wieder.

