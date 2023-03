Zwei Tote nach Absturz von Kleinflugzeug im Bayerischen Wald

Ein Kleinflugzeug stürzt am Morgen über dem Bayerischen Wald ab. Beide Insassen sterben. Ein Großeinsatz der Rettungskräfte läuft. Die Ursache ist noch unklar.

29.03.2023 | Stand: 11:45 Uhr

Beim Absturz eines Kleinflugzeuges im Bayerischen Wald sind am Mittwoch zwei Menschen gestorben. Bei den beiden männlichen Personen handele es sich um die Insassen des Flugzeugs, sagte eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Niederbayern der Deutschen Presse-Agentur.

Nähere Angaben zu den Toten sowie zu den Ursachen des Absturzes konnte die Polizei zunächst nicht machen. Auch zur Frage, von wo aus das Flugzeug gestartet war, werde noch ermittelt.

Die Absturzstelle ist den Angaben zufolge etwa 500 Meter vom Nationalparkzentrum bei Neuschönau im Bayerischen Wald entfernt. Trümmerteile des Flugzeugs lägen großflächig um die nur wenige Kilometer von der Grenze zu Tschechien gelegene Absturzstelle verteilt.

Kleinflugzeug stürzt im Bayerischen Wald ab: Zeugen beobachteten kreisendes Flugzeug

Zeugen hatten am Mittwoch gegen 9.00 Uhr ein kreisendes Flugzeug beobachtet, das kurze Zeit später in einem Waldstück in der Nähe des Nationalparkzentrums verschwunden sein soll. Zahlreiche Einsatzkräfte von Polizei, Rettungsdiensten, Feuerwehren und örtlicher Bergwacht sind an die Absturzstelle geeilt.

Das Nationalparkzentrum Lusen wurden aufgrund des Absturzes am Mittwoch zunächst geschlossen, alle Führungen wurden abgesagt. Die Absturzstelle liegt demnach im Bereich des Tier-Freigeländes. Tiere oder Gehege kamen nach ersten Erkenntnissen der Polizei durch den Absturz nicht zu Schaden. Es seien auch keine Tiere entwichen.

In dem rund 200 Hektar großen Freigelände können Besucherinnen und Besucher nach Angaben des Nationalparkzentrums etwa Luchse, Wölfe, Bären und andere Wildtiere besichtigen.

