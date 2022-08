Lohnt sich eine Windanlage im eigenen Garten?

Kleinwindkraftanlagen könnten zur Energiewende beitragen. Bislang fristen sie hierzulande ein Schattendasein. Dabei könnten sie mancherorts sinnvoll sein.

Von Stefan Parsch

25.08.2022 | Stand: 10:22 Uhr

Der Anteil steigt: 2020 trug Windenergie in Deutschland 27 Prozent zum Strommix bei - und lag damit erstmals vor Stein- und Braunkohle mit 24,1 Prozent. Solarenergie in Form von Photovoltaik kam im selben Jahr auf 10,4 Prozent, also weniger als die Hälfte des Anteils der Windenergie. Im privaten und gewerblichen Bereich der erneuerbaren Energien ist es hingegen umgekehrt: Hier dominiert die Photovoltaik mit großem Abstand. Es gibt zwar einen Markt für Kleinwindkraftanlagen, doch der ist bisher ertragsschwach und unübersichtlich. Kann sich das in den kommenden Jahren ändern?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.