Knappe Arzneimittel - Holetschek fordert Tempo bei Maßnahmen

In Bayern herrscht eine Knappheit bei Arzneimitteln. Der bayerische Gesundheitsminister Klaus Holetschek verlangt nun mehr Tempo beim Kampf dagegen.

09.04.2023 | Stand: 07:56 Uhr

Der bayerische Gesundheitsminister Klaus Holetschek ( CSU) verlangt mehr Tempo beim Kampf gegen die Arzneimittelknappheit. "Die verlässliche Versorgung mit Medikamenten ist systemrelevant. Deswegen muss Bundesgesundheitsminister Lauterbach bei diesem Thema deutlich mehr Tempo machen", teilte Holetschek am Sonntag in München mit.

Der CSU-Politiker will am 19. April in Berlin bei einem Pharmagipfel Maßnahmen präsentieren, um die Versorgung mit Arzneimitteln sicherzustellen. "Allein die Lieferengpässe bei Antibiotika oder Fiebersäften für Kinder sind ein Alarmsignal, dass dringender Handlungs- und Gesprächsbedarf besteht", betonte Holetschek.

