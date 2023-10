Vernunft, Posten, Liebe? CSU und Freie Wähler schweigen sich ins Ziel

Eine Woche dauern die Verhandlungen von CSU und Freien Wählern nun an. Über die Inhalte ist kaum was bekannt. Geredet wird dennoch viel, auch von Königshäusern.

Nach der ersten Woche steht eines schon mal fest: So laut und aufmerksamkeitsheischend CSU und Freie Wähler im Wahlkampf waren, so leise und klammheimlich versuchen sie im Moment, ihren neuen Koalitionsvertrag unter Dach und Fach zu bringen.

Obwohl Diskretion in derartigen Verhandlungen nichts Besonderes ist, fällt dieser Tage in Bayern schon eine besondere Scheu vor Öffentlichkeit auf: Weder der redselige CSU-Chef Markus Söder noch sein Pendant bei den Freien Wählern, Hubert Aiwanger, haben sich seit dem Beginn der Verhandlungen öffentlich geäußert. Eine Spurensuche.

Landtagswahl Bayern 2023: Diskrete Verhandlungen im Schatten des Wahlkampfs

Wer derzeit versucht, aus dem großen Kreis derer, die an den Verhandlungen teilnehmen, Informationen zu erhalten, wird oft enttäuscht. Wie schon 2018 ist die gelebte Verschwiegenheit ein erster Gradmesser für das Vertrauen in die Koalitionsarbeit. Anders als vor fünf Jahren wollen sich Söder und Aiwanger aber nicht nur nicht äußern, nicht mal gemeinsame Bilder sind gewünscht.

Dass es neues Vertrauen zwischen den beiden Parteien braucht, ist unstrittig. Nicht nur, weil die Koalition anders als vor fünf Jahren mit einer gewissen Hypothek dank gegenseitiger Verletzungen und Demütigungen ins Rennen geht, wie Aiwanger es jüngst nannte.

Klar ist auch, dass die neue Regierung in den kommenden drei Jahren auch wegen der anstehenden Wahlen und der damit verbundenen direkten Konkurrenz beider Parteien unter Druck stehen wird: 2024 ist Europawahl, 2025 wird der Bundestag neu gewählt, und im Jahr darauf ist wieder Kommunalwahl.

Freie Wähler wollen viertes Ministerium

Doch es dürfte noch andere Gründe für die Stille der Verhandler geben: Niemand will sich durch öffentliche Aussagen in eine Lage manövrieren, die ihm selbst zum Verhängnis werden könnte. Im Grunde hat Söder diesen Grundsatz zwar schon im Wahlkampf gebrochen, als er sich für den Jubel seiner Anhänger auf dem Parteitag verleiten ließ, das Agrarministerium zum unverhandelbaren CSU-Besitz auszurufen.

Umgekehrt haben auch die Freien Wähler eine Messlatte genannt, die die Verhandlungen überlagert. Sie fordern nach ihrem Rekordergebnis ein viertes Ministerium, am liebsten besagtes Agrarressort.

Die äußerliche Stille scheint die Verhandlungen zu beschleunigen. CSU-Fraktionschef Klaus Holetschek sieht sie und damit die neue "Koalition der Vernunft" gar schon auf der Zielgeraden. Holetscheks Pendant bei den Freien Wählern, Florian Streibl, erklärt aber, wie bei den Königshäusern im Mittelalter sei bei der Hochzeit zunächst keine Liebe im Spiel, diese komme "später".

Wegen der programmatischen Nähe der beiden bürgerlich-konservativen Parteien hätten die Verhandlungen, so ist unisono zu hören, eigentlich in wenigen Stunden abgeschlossen sein können. Maximal trennten "Nuancen" CSU und Freie Wähler in den einzelnen Themenfeldern. Redebedarf gebe es zudem wegen der sich abzeichnenden sinkenden Steuereinnahmen und damit kleinerer Finanzspielräume.

CSU und Freie Wähler: Termine und nächste Schritte

Erst Anfang November, also nach der - dem Vernehmen nach - angepeilten Unterzeichnung des Vertrages am 27. Oktober, wird die neueste Steuerschätzung konkrete Zahlen liefern. Für den 31. Oktober ist Söders Wahl zum Ministerpräsidenten angedacht, für den 8. November die Vereidigung des neuen Kabinetts.

Die Verhandlungen in den Arbeitsgruppen kommen, soweit zu hören ist, gut und schnell voran. So gut und schnell, dass nach der Spitzenrunde am Mittwochabend wohl nur noch einmal am Freitagnachmittag die Parteichefs direkt bei den inhaltlichen Beratungen mit am Verhandlungstisch sitzen sollen. "Vielleicht hilft auch gerade dies, wenn Söder und Aiwanger nicht dabei sind", sagt ein Verhandler.

Von den Verhandlern wird dies unter der Hand auch nicht bestritten: "Auch wenn derzeit die Inhalte im Fokus stehen, ist schon jetzt klar, die schwierigsten Fragen kommen noch. Wirklich heikel wird es erst, wenn es um die Verteilung der Ministerien geht", heißt es.

Gemunkelt wird hier aber nicht nur um die Verteilung sowie Besetzung, auch die Zuschnitte könnten sich ändern. So könnte etwa das erst 2018 gegründete Digitalministerium dem Finanz- oder dem Wirtschaftsministerium zugeordnet werden. Zu hören ist auch, dass es bei Bau/Verkehr/Wohnen Änderungen geben könnte.

Ohne Kompromisse und Gesichtsverlust wird es am Ende nicht gehen. Offen ist nur, wer am Ende welche Verletzungen zu verkraften hat.