Toter Mann aus dem Walchensee in Oberbayern geborgen

Aus dem Walchensee bei Kochel am See haben Rettungskräfte einen Toten geborgen. Die Kripo Weilheim hat die Ermittlungen aufgenommen.

16.02.2023 | Stand: 10:01 Uhr

Rettungskräfte haben am Mittwoch gegen 12.30 Uhr einen leblosen 48-jährigen Mann aus dem Walchensee bei Kochel am See (Oberbayern) geborgen. Die Einsatzkräfte zogen den Mann aus einer Tiefe von etwa drei Metern aus dem vier Grad kalten Wasser, teilt die Polizei mit. Sie konnten nur noch den Tod des Münchners feststellen.

Ersten Erkenntnissen der Ermittler der Kripo Weilheim zufolge liegen bislang keine Hinweise auf Fremdverschulden vor. Die weiteren Ermittlungen, um die genaue Todesursache des 48-Jährigen zu klären, dauern noch an.

Der Walchensee ist einer der tiefsten und größten Alpenseen in Deutschland. Er liegt auf etwa 800 Metern Höhe in den Bayerischen Voralpen. Der Walchensee gehört zur oberbayerischen Gemeinde Kochel am See (Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen), die rund 70 Kilometer südlich von München liegt.

