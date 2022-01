Autobahnfahnder finden Kokain im Kilobereich

Bei einer Verkehrskontrolle auf der A3 bei Aschaffenburg finden Streifenbeamte in einem Auto eine beachtliche Menge Drogen. Der Fahrer wird vorerst verhaftet.

25.01.2022 | Stand: 12:31 Uhr

Rund drei Kilo Kokain haben Streifenpolizisten am Samstagabend bei Weiberbrunn bei Aschaffenburgin dem Auto eines Schmugglers auf der A3 gefunden. Die Beamten nahmen den 37-Jährigen vorläufig fest.

Die Fahnder nahmen das Auto, das auf der A3 in Richtung Süden unterwegs war, für eine routinemäßige Kontrolle ins Visier. Dabei stießen die Polizisten schließlich auf rund drei Kilo Kokain und mehrere tausend Euro, die in einem eigens dafür angelegten Versteck deponiert waren. (Lesen Sie auch: Polizei in Pfronten und in Raubling entdeckt 24 Kilogramm Kokain)

Kokain in Schmuggler-Auto auf A3 bei Schweinfurt gefunden: Auto, Geld und Drogen beschlagnahmt

Den Fahrer des Pkw nahmen die Beamten noch vor Ort vorläufig fest. Das Geld, die Betäubungsmittel und auch das Fahrzeug wurden als Beweismittel sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen, insbesondere zur Herkunft des Kokains, führt die Kriminalpolizei Aschaffenburg unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg.

