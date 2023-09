Kombinieren und kassieren: Mitraten und 1.000 Euro gewinnen!

Beim Bilderrätsel "Kombinieren und kassieren" können Sie vom 2. bis 31. Oktober 2023 mitraten und gewinnen! Täglich gibt es die Chance auf 1.000 Euro.

29.09.2023 | Stand: 16:20 Uhr

Was zeigt unser Bilderrätsel? Kombinieren Sie die Begriffe richtig – dann finden Sie das Lösungswort.

Hinschauen, rätseln, die Bedeutung der Wörter in unserem Foto kombinieren und ein Lösungswort formulieren. Ab dem 2. Oktober bis zum 31. Oktober haben Sie täglich die Chance, 1.000 Euro zu gewinnen. Alles, was Sie tun müssen: Bis 15 Uhr bei der Gewinn-Hotline anrufen oder eine SMS schicken. Aus den Teilnehmern mit der richtigen Lösung ermitteln wir jeweils einen Tagesgewinner. Der ermittelte Gewinner erhält den Betrag noch am selben Tag bar auf die Hand.

Neu in diesem Jahr: Alle Teilnehmer des Gewinnspiels haben die zusätzliche Chance 10 x 500€ Reisegutscheine für eine exklusive Leserreise nach Wahl unseres Veranstalters Globalis zu gewinnen. Der Clou, je öfter Sie teilnehmen, desto höher ist Ihre Chance auf den Sondergewinn!

Wir wünschen viel Glück!

So einfach geht die Teilnahme bei "Kombinieren und kassieren"

Gewinn-Hotline: Wählen Sie bis 15 Uhr die Nummer 0137 / 8 22 70 30 20 und hinterlassen Sie das gesuchte Lösungswort (zum Beispiel "Geldkassette"), Ihren Namen, Ihre Adresse und Ihre Telefonnummer auf dem Band (Gebühren: 50 Cent/Anruf aus dem deutschen Fest- und Mobilfunknetz).





„Kombinieren und kassieren“ ist ab Montag, 2. Oktober 2023, täglich in der Augsburger Allgemeinen, der Allgäuer Zeitung sowie allen zugehörigen Heimatzeitungen zu finden – und das an 25 Erscheinungsterminen. Das Gewinnspiel dauert bis einschließlich Dienstag, 31. Oktober. Die Auflösung des Rätsels ist am Folgetag hier zu finden. Die Gewinner werden benachrichtigt. Falsche oder undeutliche Antworten sowie unvollständige Namens- oder Adressangaben sind nicht gewinnberechtigt.

Mehr über die Teilnahmebedingen lesen Sie hier.

