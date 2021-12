Konflikt an der Grenze: Mann fühlt sich durch Kontrollen provoziert und fährt Warnkegel um

Ein 48-jähriger Pendler hat in Kiefersfelden an der Grenzkontrolle einen Warnkegel umgefahren. Er wollte erreichen, dass der Verkehr schneller fließt.

Ein Pendler aus Österreich ist an der Grenze zu Deutschland in Kiefersfelden (Landkreis Rosenheim) absichtlich gegen Warnkegel gefahren - weil er sich nach eigener Aussage durch die Kontrollen an der Grenze provoziert fühlt. Der 48-Jährige habe die Begrenzungen mit seinem Auto verschieben wollen, damit der Verkehr an der Grenzkontrolle schneller fließe, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Bei den Maßnahmen in Kiefersfelden handele es sich um stichprobenartige Einreisekontrollen durch die Bundespolizei. Sie stehen nicht im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie. An der Stelle gebe es eine Geschwindigkeitsbegrenzung von zehn Kilometern pro Stunde.

Pendler entschuldigt sich schließlich bei den Polizisten

"Bei einer anschließenden Kontrolle zeigte sich der Fahrer völlig uneinsichtig und aggressiv", so die Polizei. Der Mann habe bei dem Vorfall am Dienstagabend gedroht, auch in Zukunft jegliche Grenzmarkierungen umzufahren. Nach einiger Zeit habe er sich jedoch bei den Polizisten entschuldigt. Gegen den Mann, der in Österreich lebt und in Deutschland arbeitet, wird nun wegen Sachbeschädigung und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt.

