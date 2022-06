Ein Motorradfahrer ist bei einem Frontalzusammenstoß in Steingaden (Oberbayern) gestorben.

05.06.2022 | Stand: 12:33 Uhr

Der 31-Jährige hatte am Freitag in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Er stürzte, rutschte bei Steingaden (Landkreis Weilheim-Schongau) auf die Gegenfahrbahn und krachte in einen Kleintransporter.

Der Motorradfahrer starb noch an der Unfallstelle. Der Fahrer des anderen Wagens blieb unverletzt. Bei einem Zusammenstoß mit einem Traktor in Boos (Unterallgäu) wurde ein weiterer Motorradfahrer schwer verletzt.