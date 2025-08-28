Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Bayern
Icon Pfeil nach unten

Kopfverletzungen: Frau im Supermarkt schwer verletzt – Ex-Partner flüchtet

Kopfverletzungen

Frau im Supermarkt schwer verletzt – Ex-Partner flüchtet

Während ihres Einkaufs wird eine Mutter angegriffen – ihre Kinder sind dabei. Die Polizei sucht nach Zeugen und dem Täter.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Die Kriminalpolizei hat den Fall übernommen. (Symbolbild)
    Die Kriminalpolizei hat den Fall übernommen. (Symbolbild) Foto: Julian Stratenschulte/dpa

    In einem Würzburger Supermarkt soll ein Mann seine Ex-Freundin attackiert und schwer verletzt haben. Die minderjährigen Kinder der 33-Jährigen hätten den Angriff miterleben müssen, teilte die Polizei mit.

    Ob der 38-jährige seine Ex-Partnerin zufällig getroffen hatte, war zunächst unklar, wie ein Sprecher sagte. Durch die Schläge sei die Frau zu Boden gesackt. Auch danach soll der Täter sie weiter attackiert und getreten haben. Die 33-Jährige erlitt schwere Kopfverletzungen. Es bestand jedoch keine Lebensgefahr.

    Der mutmaßliche Täter ist auf der Flucht. Die Kripo Würzburg wertet nun die Videoaufzeichnungen aus dem Supermarkt aus. Es werden Zeugen gesucht. Insbesondere zwei, die die Frau am Boden liegend gesehen haben sollen.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden