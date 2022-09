Krankschreibung per Telefon - ist das noch möglich?

Es kratzt im Hals. Die Nase läuft. An Arbeit ist heute nicht zu denken. Kann ich mich beim Arzt eigentlich immer noch per Telefon krank schreiben lassen?

27.09.2022 | Stand: 11:17 Uhr

Das war schon praktisch. Zuletzt genügte ein einfacher Anruf beim Hausarzt oder der Hausärztin - und schon war die Krankschreibung erledigt. Kein langes rumsitzen im Wartezimmer - das ging ganz einfach per Telefon. Aber gibt es die Option der telefonischen Krankschreibung heute auch noch?

Es gibt sie weiter. Das ist die gute Nachricht, wenn es uns nicht gut geht. Auf der Seite der Bundesregierung heißt es: "Versicherte, die an leichten Atemwegserkrankungen leiden, können ab sofort telefonisch bis zu sieben Tage krankgeschrieben werden. Der Gemeinsame Bundesausschuss hat angesichts steigender Infektionszahlen die Corona-Sonderregelung wieder aktiviert."

Verlängerung der Krankschreibung ebenfalls per Telefon

Niedergelassene Ärztinnen und Ärzte überzeugen sich via Telefon vom Zustand der Patientin oder des Patienten. Eine Verlängerung dieser Krankschreibung kann für weitere sieben Kalendertage ebenfalls telefonisch ausgestellt werden. Die Sonderregelung ist vorerst befristet bis zum 30. November 2022.

Lesen Sie auch

Anstieg bei Erkältungen DAK: Erstes Halbjahr mit höchstem Krankenstand seit Pandemiebeginn

Welche typischen Anzeichen für eine Erkältung gibt es?

Schnupfen

Niesen

Husten

Halsschmerzen

Leichtes Fieber

Mattigkeit

Kopf- und Gliederschmerzen

Vorsicht: Gelegentlich werden Erkältung und Grippe verwechselt. Eine Grippe verursacht aber im Normalfall stärkere Beschwerden. Sie beginnt meist sehr plötzlich mit hohem Fieber, Schüttelfrost, Muskel- und Gliederschmerzen.

Nach der Krankschreibung ist vor der Krankmeldung

Auf keinen Fall sollte dies trotz Husten, Schnupfen, Heiserkeit oder auch Corona in Vergessenheit geraten: Nach der Krankschreibung ist vor der Krankmeldung. Eine solche Krankmeldung erfolgt durch den Arbeitnehmer selbst. Eine Krankmeldung beim Arbeitgeber muss auch dann erfolgen, wenn wir uns selbst für einen Gang zum Arzt zu krank fühlen.

Eine Krankschreibung dagegen erfolgt durch den Arzt. Eine Krankmeldung muss ich selbst beim Arbeitgeber erledigen. Wie und wann eine solche Krankmeldung erfolgen muss, ist oft in jedem Unternehmen anders geregelt. Manche Chefs fordern eine Krankmeldung per Telefon. Anderen Unternehmen reicht eine E-Mail an die Personalabteilung, wieder anderen eine SMS oder eine WhatsApp-Nachricht an den oder die direkten Vorgesetzten. Fest steht: Eine Krankmeldung sollte vor dem geplanten Arbeitsbeginn erfolgen. Und: Ein Arbeitnehmer, eine Arbeitnehmerin ist gesetzlich verpflichtet, die Arbeitsunfähigkeit samt voraussichtlicher Dauer mitzuteilen.

AU geht digital an die Krankenkassen

Immerhin: Seit dem 1. Oktober 2021 wird die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (AU) für Krankenkassen digital übermittelt. Da spielt es keine Rolle, wo der oder die Krankgeschriebene krankenversichert ist.