Krawalle in der Augsburger Maxstraße: Polizei sucht mit Fotos nach Tatverdächtigen

Nach der Krawallnacht in der Augsburger Maximilianstraße haben die Ermittler 32 Tatverdächtige ermittelt. Die Polizei veröffentlicht nun Fahndungsbilder.

04.08.2021 | Stand: 14:59 Uhr

Nach den Ausschreitungen in der Nacht auf den 20. Juni in der Maximilianstraße in Augsburg haben die Ermittler über 100 Videos und zahlreiche Bilder ausgewertet. Bislang kam es, wie berichtet, zu einer ersten Festnahme und einigen Razzien in Wohnungen. Nun sind die Ermittler der Augsburger Kriminalpolizei einen Schritt weiter, wie am Mittwoch bekannt gegeben wird.

Demnach konnten inzwischen 32 Tatverdächtige identifiziert werden. Nach Angaben der Polizei und Staatsanwaltschaft handelt es sich um drei Frauen und 29 Männer im Alter von 15 bis 24 Jahren. Bei 21 der ermittelten Tatverdächtigen handelt es sich um deutsche Staatsangehörige und Personen mit ungarischer, äthiopischer, bulgarischer, syrischer, polnischer, albanischer, kroatischer (jeweils einmal) sowie türkischer beziehungsweise italienischer (jeweils zweimal) Staatsangehörigkeit.

Laut Polizei begingen diese in der betreffenden Nacht teilweise wiederholt Straftaten, nach aktuellem Stand der Ermittlungen sollen sie an insgesamt 46 Fällen beteiligt gewesen sein.

Krawallnacht Maxstraße: Augsburger Polizei veröffentlicht Fahndungsfotos

In diesem Zusammenhang sind in den vergangenen Wochen 18 weitere Durchsuchungsbeschlüsse vollzogen worden. Aktuell werde auch gegen rund 30 unbekannte Täter ermittelt, heißt es. Wie bereits unmittelbar nach den Vorkommnissen angekündigt, würden dabei je nach Deliktsschwere alle rechtlichen Möglichkeiten genutzt.

In vier Fällen geht die Polizei sogar mit Fahndungsfotos an die Öffentlichkeit. Die Bilder zeigen vier Männer in unterschiedlichen Situationen. Die Ermittler hoffen, dass die Fotos zur Identifizierung der Tatverdächtigen führen. Bei den vier Männern bestehe aktuell der Verdacht des besonders schweren Landfriedensbruchs und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte sowie der versuchten gefährlichen Körperverletzung. Die KripoAugsburg bittet um Hinweise aus der Bevölkerung und hat unter der Telefonnummer 0821/323-3030 eine Hotline eingerichtet.

