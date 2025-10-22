Betrunkener will Autoschlüssel bei Polizei abholen

Betrunken ist ein Mann zur Würzburger Polizei gegangen und wollte dort den wegen Alkohol am Steuer einkassierten Autoschlüssel einer Freundin abholen. Die 43-Jährige sei bereits am Samstagnachmittag betrunken unterwegs gewesen, teilte die Polizei mit.

Mit einer Vollmacht erschien daraufhin am Dienstagabend der 37-Jährige auf der Polizeiinspektion. Sein Alkoholgeruch fiel den Beamten jedoch auf. Der Mann habe dennoch weiter nach dem Schlüssel gefordert und zunächst «vehement» verneint, dass er betrunken sei.

Schlussendlich pustete er dann doch ins Röhrchen: Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,3 Promille. Unter leichtem Protest sei der Mann dann gegangen – ohne Schlüssel.