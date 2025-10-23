Einbrecher machen bei Juwelier Beute in sechsstelliger Höhe

Unbekannte sind in ein Juweliergeschäft in Aschaffenburg eingedrungen und haben nach einer ersten Schätzung Beute mit sechsstelligem Wert gemacht. Was genau mutmaßlich in der Nacht zu Donnerstag gestohlen wurde, konnte ein Polizeisprecher zunächst nicht sagen. Die Täter drangen über eine Hintertür ein. Wie viele es gewesen sein sollen, war zunächst nicht bekannt. Der Einbruch wurde am Morgen entdeckt.

