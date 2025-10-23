Icon Menü
Kriminalität: Einbrecher machen bei Juwelier Beute in sechsstelliger Höhe

Kriminalität

Einbrecher machen bei Juwelier Beute in sechsstelliger Höhe

Sie kamen wohl nachts über die Hintertür: Ein Juwelier in Aschaffenburg ist bestohlen worden.
Von dpa
    •
    •
    •
    •
    Die genaue Schadenshöhe ist noch unbekannt. (Symbolbild)
    Die genaue Schadenshöhe ist noch unbekannt. (Symbolbild) Foto: Daniel Vogl/dpa

    Unbekannte sind in ein Juweliergeschäft in Aschaffenburg eingedrungen und haben nach einer ersten Schätzung Beute mit sechsstelligem Wert gemacht. Was genau mutmaßlich in der Nacht zu Donnerstag gestohlen wurde, konnte ein Polizeisprecher zunächst nicht sagen. Die Täter drangen über eine Hintertür ein. Wie viele es gewesen sein sollen, war zunächst nicht bekannt. Der Einbruch wurde am Morgen entdeckt.

