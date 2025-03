Festnahmen nach Angriff mit scharfem Gegenstand bei Streit

Nach der Auseinandersetzung in Deggendorf mit einem Verletzten sind zwei Männer festgenommen worden. Das teilte die Polizei am Freitag mit. Den 18 und 27 Jahre alten Männern wird demnach vorgeworfen, einen 22-Jährigen am Donnerstag mit einem scharfen Gegenstand angegriffen und verletzt zu haben.

Nach ersten Angaben der Polizei war zuvor ein Streit in der Wohnung des 22-Jährigen ausgebrochen. Die Auseinandersetzung verlagerte sich dann in das Treppenhaus. Nach der Tat sollen die beiden Männer zu Fuß geflohen sein. Am Freitag nahmen Polizisten die beiden Männer in Passau fest. Nun müsse ein Haftrichter entscheiden, ob die beiden in Untersuchungshaft müssen, hieß es.

Sanitäter hatten den 22-Jährigen verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Inzwischen habe er die Klinik wieder verlassen können, so die Polizei. Unklar ist bislang das Motiv der Tat sowie die Beziehung der drei Männer zueinander. Ebenfalls ist noch unklar, um welchen spitzen Gegenstand es sich handelte.