Schockanruf durchschaut - Betrügerin festgenommen

Nach einem Schockanruf hat die Polizei eine Betrügerin in Oberfranken festgenommen. Ein Ehepaar aus Ebersdorf bei Coburg (Landkreis Coburg) wurde am Donnerstag von Betrügern angerufen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Allerdings durchschauten sie die typische «Unfallmasche», bei der die Betrüger behaupten, ein Angehöriger habe einen tödlichen Unfall verursacht.

Den Angaben nach kam eine 22-Jährige zur Wohnung des Ehepaars, um vermutlich das Geld abzuholen. Dort konnte sie vorläufig festgenommen werden. Es stellte sich heraus, dass gegen die 22-Jährige bereits ein Haftbefehl des Amtsgerichts Augsburgs wegen eines ähnlichen Falls bestand. Die mutmaßliche Geldabholerin soll nun einem Richter vorgeführt werden.