Kripo München fragt: Wer kennt diese zwei brutalen Schläger?

16 Monate nach einer brutalen Attacke auf einen Mann am Münchner Stachus fahndet die Polizei jetzt öffentlich mit Fotos nach zwei Tatverdächtigen.

31.10.2022 | Stand: 09:41 Uhr

Öffentlichkeitsfahndung nach einer brutalen Attacke am Münchner Stachus: Mit Fotos sucht die Kripo München jetzt nach zwei Unbekannten, die einen 22-jährigen Mann schwer verletzt haben.

Die Tat selbst liegt bereits 16 Monate zurück. Es war am frühen Sonntagmorgen, 27. Juni 2021, als ein 22-Jähriger am Siegestor in München in einen Bus der Linie 41 einstieg. auf der Fahrt wurde der stark alkoholisierte Mann von vier bis fünf Personen verbal angegangen, berichtet die Polizei.

Der 22-Jährige stieg dann am Stachus aus, weiter verfolgt und attackiert von den Unbekannten. Als er dann zum U-Bahnsteig herunterging, folgten ihm die zwei jetzt gesuchten Haupttatverdächtigen. Im Zwischengeschoss schlugen sie dann mit Fäusten auf den Kopf ihres Opfers ein. Die beiden Schläger traten den 22-Jährigen auch dann noch mit Füßen, als dieser bereits am Boden lag.

Nach diesen beiden Männern fahndet die Kripo München. Sie stehen in Verdacht, einen Mann am Stachus brutal zusammengeschlagen zu haben. Bild: Kripo München

Das Münchner Kommissariat 24 , zuständig für Gewaltdelikte, nahm nach der Attacke die Ermittlungen auf. Nachdem die beiden Tatverdächtigen bislang aber nicht gefasst werden konnten, genehmte ein Richter jetzt die Öffentlichkeitsfahndung mit Bildern von Überwachungskameras. Eine solche Öffentlichkeitsfahndung erlaubt die Strafprozessordnung bei "einer Straftat von erheblicher Bedeutung" dann, "wenn andere Formen der Aufenthaltsermittlung erheblich weniger Erfolg versprechend oder wesentlich erschwert wären".

Hinweise nimmt die Polizei in München unter der Rufnimmer 089/2910-0 entgegen.

