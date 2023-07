Anrufe fast verdoppelt: So hilft der Krisendienst Schwaben Menschen in Not

Wer den Krisendienst Schwaben anruft, ist in einer schwierigen Lebenslage. Die Zahl der Anrufe steigt deutlich. Nicht selten geht es um Leben oder Tod.

06.07.2023 | Stand: 16:17 Uhr

Heute hat er es geschafft! Heute hat er endlich angerufen. 0800/655 3000. Denn er weiß selbst, dass es so nicht weitergehen kann. Dass er so nicht weitermachen will. Dass er Hilfe braucht. Professionelle Hilfe. Lange belastet ihn schon sein Problem. Lange schon hortet er alles in seiner Wohnung, findet kaum noch Platz, kann aber nichts weggeben. Lange schon kann er niemanden mehr in seine Wohnung bitten – und vereinsamt zunehmend.

