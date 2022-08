Familiendrama in Krumbach: Frau soll Verwandten getötet haben

In Krumbach im Landkreis Günzburg soll eine Frau einen Familienangehörigen getötet haben. Sie meldete die Tat selbst der Polizei.

30.08.2022

In Krumbach im Landkreis Günzburg soll eine 42-Jährige einen Familienangehörigen getötet haben. Wie aus einem Polizeibericht hervorgeht, teilte eine Frau per Notruf bei der Einsatzzentrale mit, dass sie soeben einen Mann getötet habe. Die Beamten trafen die Frau anschließend an ihrem Wohnhaus an. Im Haus fanden sie einen toten Mann. Die Polizisten nahmen die 42-jährige Tatverdächtige vorläufig fest.

Krumbach: Frau soll Familienangehörigen getötet haben

Bei dem Getöteten handelt es sich um einen 83-jährigen Verwandten der Frau, der im gleichen Haus wie die Tatverdächtige lebt. Der hinzugerufene Notarzt konnte trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Die polizeilichen Ermittlungen übernimmt die Kriminalpolizei Memmingen. Die Spurensicherung am Tatort und am Leichnam führten Beamte der Kriminaltechnik und der Leiter der Rechtsmedizin Ulm durch. Der sachleitende Staatsanwalt der Staatsanwaltschaft Memmingen kam ebenfalls zum Tatort. Die Beamten stellten ein Messer sicher. Dies könnte womöglich die Tatwaffe sein.

Erste Ermittlungen in Krumbach erhärteten den Verdacht

Die ersten Ermittlungen erhärteten den Verdacht gegen die 42-Jährige. Eine Obduktion des Leichnams zur Klärung der Todesursache des Mannes fand am Dienstag am Institut für Rechtsmedizin in Ulm statt. Die Obduktion bestätigte, dass der Mann durch "äußerliche Gewalteinwirkungen in Form von Stichverletzungen" starb.

Weitere Hausbewohner, Angehörige und Nachbarn hatten von der Tat nichts mitbekommen. Das Kriseninterventionsteam betruete sie nach Bekanntwerden der Tat.

Tatverdächtige sitzt mittlerweile in Haft

Warum es zur Tat kam und was das Motiv dafür war, sollen die weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei klären. Die mutmaßliche Täterin wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Memmingen der Ermittlungsrichterin beim Amtsgericht Memmingen vorgeführt. Diese erließ wegen des dringenden Tatverdachts des Totschlags einen Haftbefehl. Die Frau wurde daraufhin in eine bayerische Justizvollzugsanstalt gebracht.

