Kultiger Zug: So soll die Geschichte des "Isny Bähnles" aufleben

Einst war sie ein Schlüssel für die wirtschaftliche Entwicklung der Region: die ehemalige Bahntrasse zwischen Kempten und Isny, im Volksmund als "Isny Bähnle" oder „Kempter Zügle“ bekannt. Dass an dem heutigen Geh- und Radweg früher Züge fuhren, wissen viele Jüngere aber nicht mehr. "Unendlich schade", findet Wiggensbachs Bürgermeister Thomas Eigstler. Er will die Erinnerungen an die 110 Jahre alte Trasse mit einem Themenpfad aufleben lassen - mit Infotafen, interaktiven Elementen und alten Videoaufnahmen. Einen ersten Blick darauf kannst Du hier erhaschen!

27.07.2022 | Stand: 13:25 Uhr