Lärm mit Teppichklopfer: Nachbarn zeigen laute Rentnerin an

Weil eine Frau in Hauzenberg allmorgendlich ein Kissen lautstark mit einem Teppichklopfer traktiert, haben sich zehn Nachbarn zusammengetan, um sie anzuzeigen.

14.10.2021 | Stand: 13:46 Uhr

Sie hielten den morgendlichen Lärm einfach nicht mehr aus: Rund zehn Anwohner aus Hauzenberg (Landkreis Passau) haben sich zusammengeschlossen, um eine Nachbarin wegen Ruhestörung anzuzeigen. Die Rentnerin traktiere täglich lautstark in den Morgenstunden ein Kissen mit ihrem Teppichklopfer am Balkongeländer, schilderte Polizeisprecher Siegfried Huber am Donnerstag.

Mit einem Stock soll sie außerdem immer wieder gegen eine Blechtonne geschlagen haben, um zusätzlich Lärm zu erzeugen. Ihre Bio-Abfälle lagere die Frau in einem nicht geschlossenen Eimer neben der Biotonne, den Deckel der Tonne lasse sie offen, so Huber.

Rentnerin sorgt mit Teppichklopfer für Ärger in der Nachbarschaft: Versuche mit der Frau zu reden, sind gescheitert

Versuche mit der Frau zu reden, seien gescheitert. Daher hätten sich etwa zehn Nachbarn für die Anzeige zusammengetan. Der Streit ziehe sich schon eine ganze Weile hin, sagte der Leiter der Polizeiinspektion Hauzenberg, Laurentius Hobelsberger. Die Polizei leitete ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen die Rentnerin ein. Die Voraussetzungen dafür seien gegeben, betonte Hobelsberger.

Weitere Nachrichten aus Bayern finden Sie hier.