Wohnhaus in Regnitzlosau brennt vollkommen ab

In einem Haus in Regnitzlosau (Landkreis Hof) ist ein Feuer ausgebrochen. Einsatzkräfte konnten das Gebäude nicht mehr retten.

23.02.2022 | Stand: 08:23 Uhr

In Regnitzlosau (Landkreis Hof) ist in der Nacht zum Mittwoch ein frei stehendes Einfamilienhaus abgebrannt. Als die Rettungskräfte eintrafen, hatte sich das Anwesen bereits "in Vollbrand" befunden, teilte die Polizei mit. Das Haus brannte vollkommen ab.

Haus brennt ab - keine Verletzten bei dem Feuer in Regnitzlosau

Verletzt wurde beim Brand niemand - die Bewohner waren zum Zeitpunkt des Brandes nicht im Gebäude. Zu Ursache und Höhe des Schadens konnte die Polizei zunächst noch keine Angaben machen. (Lesen Sie auch: Neue Folge: Diese Verbrechen erwarten die Zuschauer heute bei "Aktenzeichen XY...ungelöst")

