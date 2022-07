Weil ein Lasterfahrer seine Bierkästen nicht ausreichend gesichert hat, verliert er diese bei Kasendorf in einer Kurve. Nun muss er mit einem Bußgeld rechnen.

05.07.2022 | Stand: 09:31 Uhr

150 bis 200 Kästen Bier sind in einer Rechtskurve von einem Laster gefallen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war die Staatstraße bei Kasendorf (Landkreis Kulmbach) am Montagmittag mit Bier "getränkt".

Bierflaschen gehen zu Bruch

Die Einsatzkräfte säuberten und sperrten die Straße für mehrere Stunden. Laut Polizei bekommt der 58-jährige Fahrer ein Bußgeld wegen nicht ausreichend gesicherter Ladung.

