Polizei umstellt nach anonymem Anruf Schule in Niederbayern

Wegen einer anonymen Warnung vor einem bewaffneten Mann hat die Polizei am Vormittag eine Schule in Niederbayern umstellt. Ein bisher nicht ermittelter Anrufer habe der Schule in Pocking (Landkreis Passau) mitgeteilt, dass ein Bewaffneter bei den Toiletten im Gebäude sei, teilte die Polizei mit. Daraufhin hätten zahlreiche Polizisten aus der Region die Schule umstellt und abgesucht.

Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte seien aufgefordert worden, währenddessen in den Klassenzimmern zu bleiben. Mehr als eine Stunde nach dem Anruf habe die Polizei Entwarnung geben können: Die Beamten fanden in dem Gebäude niemanden, der sich nicht dort hätte aufhalten dürfen. Die Ermittlungen in dem Fall gehen weiter.