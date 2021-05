Der Landkreis Tirschenreuth weist am längsten in Bayern eine Inzidenz von unter 100 auf. Darum darf dort ab Montag die Außengastronomie öffnen.

07.05.2021 | Stand: 12:41 Uhr

Der Landkreis Tirschenreuth erlaubt ab Montag die Öffnung der Außengastronomie. Dies werde am Nachmittag im Amtsblatt veröffentlicht, sagte ein Sprecher des Landratsamts am Freitag. Tirschenreuth ist derzeit jener Landkreis in Bayern, der am längsten eine Inzidenz von unter 100 aufweist. Seit dem 14. April liegt er unter diesem Wert. In den ersten beiden Corona-Wellen war Tirschenreuth dagegen noch hart getroffen worden.

In anderen Kreisen fehlt noch die Zustimmung

In mehreren anderen Land- und Stadtkreisen, die für eine Öffnung der Außengastronomie am Montag infrage kommen, lag am Vormittag dagegen noch keine Zustimmung des Ministeriums vor. Ab Montag sollen Landkreise und kreisfreie Städte mit einer stabilen Inzidenz unter 100 erlauben können, Bier-, Wirtsgärten und Freischankflächen unter Hygienevorschriften zu öffnen. Dafür müssen die Kreise aber die Zustimmung des Gesundheitsministeriums einholen.

Auch Landkreis Lindau will öffnen

Bis zum Freitagmittag lagen im Gesundheitsministerium zehn Anträge vor. Neben Tirschenreuth kamen sie aus den Landkreisen Landsberg, Lindau, Amberg, Neustadt an der Waldnaab, Starnberg und Schwabach sowie den kreisfreien Städten Passau und Regen. Sie würden "wohlwollend geprüft", sagte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums. Zu den Ergebnissen äußerte er sich nicht.

Lesen Sie auch: RKI-Chef Lothar Wieler gegen schnelle Corona-Lockerungen