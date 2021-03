Landkreistagspräsident: Landkreise können nicht eigenmächtig lockern und öffnen

Eine Aussage von Kanzlerin Angela Merkel könnte falsche Hoffnungen wecken. Davor warnt Landkreistagspräsident Bernreiter.

26.03.2021 | Stand: 08:50 Uhr

Landkreistagspräsident Christian Bernreiter hat vor Hoffnungen gewarnt, dass es Öffnungskonzepte wie in Tübingen in ganzen Landkreisen in Bayern geben könnte. Eine Aussage von Kanzlerin Angela Merkel ( CDU) könne hier einen falschen Eindruck erwecken, sagte der CSU-Politiker der Deutschen Presse-Agentur.

Merkel hatte am Donnerstag in einer Regierungserklärung im Bundestag gesagt, es sei "keinem Oberbürgermeister und keinem Landrat verwehrt, das zu tun, was in Tübingen und Rostock getan wird". Sie nahm damit auf mit Testpflichten verbundene Öffnungskonzepte Bezug.

Eine Aussage von Kanzlerin Angela Merkel könnte falsche Hoffnungen wecken

"Die Aussage der Bundeskanzlerin erweckt womöglich bei vielen Menschen den Eindruck, jeder Landrat könne eine eigene Öffnungsstrategie verfolgen. Dieser Eindruck wäre falsch", sagte Bernreiter. Entscheidend für Öffnungen seien alleine die Inzidenzwerte.

Und die Landratsämter handelten als weisungsgebundene untere staatliche Verwaltungsbehörde, maßgebend sei die bayerische Corona-Verordnung. Zudem betonte Bernreiter: "Da die Inzidenzwerte in Bayern erheblich über den Zahlen in Tübingen und Rostock liegen, ist die Situation keinesfalls miteinander zu vergleichen."

Landkreistagspräsident Bernreiter: Landkreise können nicht eigenmächtig lockern und öffnen

In Bayern sollen im Laufe der kommenden Woche acht Städte als Modellregionen für vorsichtige Lockerungen von Corona-Schutzmaßnahmen etwa in Handel oder Kultur ausgewählt werden. Pro Regierungsbezirk soll es je eine Stadt sein, in Oberbayern zwei - aber eben keine Landkreise. Grundsätzlich sollen Städte in Frage kommen, die eine Sieben-Tage-Inzidenz zwischen 100 und 150 haben.

Lesen Sie auch

Corona-Pandemie Impfen und Öffnen: So lief die Videoschalte der Kommunalpolitiker mit Merkel

Bayern folgt damit einem Modell, das in Tübingen in Baden-Württemberg schon erprobt wird. An Teststationen können die Menschen dort kostenlose Corona-Tests machen. Mit einem negativen Ergebnis kommen sie in Läden, zum Friseur oder auch in Theater und Museen.

Lesen Sie auch: Umfrage: Bedeutung der Innenstädte als Treffpunkt wird nach Corona-Pandemie steigen