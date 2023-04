Auto unter Lkw-Auflieger in Landshut eingeklemmt - drei Schwerverletzte

Schwerer Unfall in Landshut: Ein 19-Jähriger ist mit seinem Auto unter einem Lkw-Auflieger eingeklemmt worden. Drei Menschen wurden schwer verletzt.

01.04.2023 | Stand: 07:45 Uhr

Ein 19-Jähriger ist in Landshut mit seinem Auto gegen einen Lkw gekracht und unter dem Auflieger des Fahrzeugs eingeklemmt worden. Während sich seine beiden 17-jährigen Mitfahrer selbst aus dem eingeklemmten Wagen befreien konnten, mussten Einsatzkräfte der Feuerwehr den Fahrer mit schwerem Gerät befreien, wie die Polizei mitteilte.

Der 19-Jährige hatte demnach am späten Freitagabend in einer Kurve die Kontrolle über sein Auto verloren, weil er vermutlich zu schnell unterwegs war. Der Wagen geriet auf die Gegenspur und krachte in den Laster. Alle drei Verletzten wurden per Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.