Autofahrer (54) fährt auf Flucht vor der Polizei gegen Baum und stirbt

Dienstag-Nacht ist bei Postau im Raum Landshut ein schwerer Unfall passiert. Ein Autofahrer ist gegen einen Baum geprallt und noch vor Ort gestorben.

11.11.2021 | Stand: 10:22 Uhr

Am Dienstag, 9. November, ist gegen 23 Uhr ein 54-jähriger Autofahrer bei einem Unfall in Postau im Landkreis Landshut ums Leben gekommen. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilt, ist der Mann nach einem Kreisverkehr rechts von der Fahrbahn abgekommen und mit seinem Wagen frontal gegen einen Baum geprallt. Der 54-Jährige erlag seinen Verletzungen noch am Unfallort.

Vor Polizeikontrolle bei Postau (Landshut) geflüchtet

Beamte der Autobahnpolizei Wörth an der Isar hatten kurz vorher versucht, den Mann im Bereich Wörth für eine Verkehrskontrolle anzuhalten. Daraufhin beschleunigte der Fahrer und fuhr mit wechselnder und zeitweise hoher Geschwindigkeit davon. Anhaltesignale der Polizei ignorierte er. In einem Kreisverkehr bei Postau wendete er und fuhr in Richtung Autobahn. Kurz nach dem Kreisverkehr kam der 54-Jährige aus bislang unbekannten Gründen ungebremst nach rechts von der Fahrbahn ab, wo er mit einem Baum kollidierte.

Die Ermittlungen zum genauen Unfallgeschehen laufen noch. Ein Sachverständiger rekonstruiert den Unfallhergang im Auftrag der Staatsanwaltschaft Landshut. Die beiden Beamten der Autobahnpolizei Wörth, die den Mann anhalten wollten, hatten Body-Cams im Einsatz. Das Videomaterial wird nun ausgewertet und fließt in die Ermittlungen ein.

Zeuge des Unfalls bei Postau gesucht

Die Polizei sucht derzeit noch einen Zeugen und einen Ersthelfer, der die Polizisten an der Unfallstelle unterstützte. Er war an dem Unfallabend mit einem weißen Lieferwagen unterwegs. Der Zeuge soll sich bei der Verkehrspolizei Deggendorf melden.

