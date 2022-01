Ein Mann ist in Landshut gestorben. Passanten entdeckten den 64 Jahre alten Radfahrer am Boden liegend. Die Rettungsversuche schlugen jedoch fehl.

28.01.2022 | Stand: 15:33 Uhr

Ein 64-jähriger Radfahrer ist in Landshut tödlich verunglückt. Andere Verkehrsteilnehmer hätten den Mann am Freitagmorgen in einer Straße südlich der Innenstadt am Boden liegend gefunden und vergeblich Erste Hilfe geleistet, teilte die Polizei mit.

Radfahrer stirbt in Landshut: Polizei sucht Zeugen und Ersthelfer

Ein unfallanalytisches Gutachten soll nun helfen, die Todesumstände zu klären. Die Polizei Landshut sucht Zeugen, unter ihnen auch die Ersthelfer. (Lesen Sie auch: Fluglehrer in Coburg stirbt nach Absturz der Maschine - Flugschüler schwer verletzt)

