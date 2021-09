Bayerischer Landtag wurde Opfer eines Hackerangriffs

Auf Instagram haben Hacker den offiziellen Account des bayerischen Landtags angegriffen. Ein politisches Motiv verbirgt sich offenbar nicht hinter dem Hack.

22.09.2021 | Stand: 17:49 Uhr

Der offizielle Instagram-Account des bayerischen Landtags wurde Opfer eines Hacker-Angriffs. Eine Sprecherin bestätigte dies am Mittwoch auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur, betonte aber, derzeit gehe man nicht von einem politischen Motiv aus. Es werde bereits an der Wiederherstellung der Inhalte gearbeitet.

Hackerangriff gegen Bayerns Landtag auf Instagram: Fotos von türkischem Unternehmer aufgetaucht

Besucher der Seite sahen am Mittwochnachmittag wechselnde Bilder, die offenkundig nicht vom Landtag stammen konnten. So wurde zeitweise das Foto eines türkischen Unternehmers gezeigt. Später wurden Bilder einer Frau hochgeladen, die sich in sozialen Medien selbst als Hellseherin bezeichnet. Alle Aufnahmen waren an anderen Stellen frei im Netz zu finden.