Landtag beschließt 71-Milliarden-Euro-Haushalt

Der Bayerische Landtag hat den aktuellen Haushalt auf den Weg gebracht. Eine Partei kündigte bereits an, gegen das beschlossene Papier zu klagen.

07.04.2022 | Stand: 17:04 Uhr

Nach dreitägigen Haushaltsberatungen hat der Landtag mit den Stimmen der Regierungskoalition von CSU und Freien Wählern am Donnerstag den Etat fürs laufende Jahr beschlossen. Der Haushalt hat ein Volumen von 71,1 Milliarden Euro. Die AfD hat eine Klage gegen das maßgeblich von Finanzminister Albert Füracker (CSU) erarbeitete Papier angekündigt. Sie sieht einen Verfassungsverstoß, weil die Schuldenbremse mit den Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie überschritten wurde. Ein AfD-Antrag, die Corona-Investitionen aus dem Haushalt zu streichen, wurde mit großer Mehrheit abgelehnt.

In den 71,1 Milliarden Euro sind sogenannte Kreditermächtigungen von 5,8 Milliarden Euro enthalten - weshalb die Schuldenbremse formal noch einmal außer Kraft gesetzt werden muss. Allerdings wird der vom Landtag im Jahr 2020 gebilligte Kreditrahmen zur Bewältigung der Corona-Pandemie von maximal 20 Milliarden Euro eingehalten. Denn im ersten Jahr war nur ein Teil dieser Summe gebraucht worden - der Rest wurde erst ins Jahr 2021 und dann ins Jahr 2022 fortgeschrieben.

Rechnungshof kritisiert Höhe der Neuverschuldung wegen Corona

Zuvor hatte auch der Bayerische Oberste Rechnungshof (ORH) Kritik an der Höhe der Neuverschuldung wegen Corona erneuert. In seinem am Dienstag vorgelegten Jahresbericht hinterfragt der ORH, ob die Neuverschuldung im geplanten Umfang nötig ist und ob wirklich nur Dinge damit finanziert werden, die mit der Corona-Krise direkt in Zusammenhang stehen.

Bayerns Etatplan 2022: 71,1 Milliarden Euro inklusive neue Schulden

Wie in den beiden Vorjahren ist auch der Etat für 2022 von der Corona-Krise geprägt. Nicht zuletzt dank einer deutlich verbesserten November-Prognose bei den Steuereinnahmen (plus 1,9 Milliarden Euro) setzt das Zahlenwerk bei der Neuverschuldung auf den schon 2020 gesetzten Maximalrahmen von 20 Milliarden Euro. Gelder zur Abfederung des Krieges in der Ukraine sind zunächst nicht gesondert berücksichtigt. Einige zentrale Zahlen im Überblick:

Insgesamt summiert sich der Etat 2022 auf 71,1 Milliarden Euro (2021: 70,2).

Die sogenannte Kreditermächtigung, also die Höhe der zulässigen Neuverschuldung, liegt bei 5,8 Milliarden Euro. Darüber hinaus sollen keine zusätzlichen Schulden gemacht werden.

Die sogenannten Investitionsausgaben belaufen sich 2021 auf 11,4 Milliarden Euro (2021: 9,9 Milliarden Euro), die Investitionsquote liegt bei 16,0 Prozent (2021: 14,0 Prozent).

Die Personalausgabenquote steigt weiter - von 37,4 Prozent im vergangenen Jahr auf nunmehr 38,5 Prozent.

Größter Brocken sind wie üblich Bildungsausgaben: 24,7 Milliarden Euro (2021: 23,6 Milliarden Euro). Für das Gesundheitswesen sind 5,6 Milliarden (2021: 5,7 Milliarden Euro) veranschlagt.

Auf den kommunalen Finanzausgleich entfallen 10,6 Milliarden Euro (2021: 10,3 Milliarden Euro).

Die "Hightech Agenda" schlägt mit einer Milliarde Euro zu Buche (2021: 925 Millionen Euro).

Für das Programm "Klimaland Bayern

Für den "Sonderfonds Corona-Pandemie" sollen 4,8 Milliarden Euro bereitgestellt werden, in das Corona-Investitionsprogramm fließen 2,1 Milliarden Euro. Über den Fonds werden den Kommunen und Hilfsorganisationen entstandene Einsatzkosten in der Krise erstattet.

