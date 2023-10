Kemptener Alexander Hold (Freie Wähler) erneut als Landtagsvizepräsident nominiert

Florian Streibl bleibt Fraktionschef der Freien Wähler im Landtag. Die Fraktion nominierte den Kemptener Alexander Hold erneut als Landtagsvizepräsidenten.

11.10.2023 | Stand: 17:25 Uhr

Florian Streibl bleibt Fraktionschef der Freien Wähler im bayerischen Landtag. In ihrer ersten Sitzung am Mittwoch bestätigte die neue Fraktion den 60-Jährigen im Amt - mit 36 von 36 Stimmen. "Die Truppe steht hinter dir", sagte Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger. "Mach das Beste draus, wir vertrauen dir." Streibl kündigte an, man werde mit der größer gewordenen Fraktion in der neuen Legislaturperiode selbstbewusst "Duftmarken" setzen. In Richtung CSU sagte er: "Es ist klar, dass wir nicht nur ein kleiner Koalitionspartner sind. Sondern wir sind der Koalitionspartner."

Kemptener Alexander Hold von der Freien-Wähler-Fraktion erneut als Landtagsvizepräsident nominiert

Für die Wahlen des Landtagspräsidiums nominierte die Fraktion erneut Alexander Hold. Hold war auch schon bisher einer der Vizepräsidenten.

Weitere Nachrichten aus Bayern lesen Sie hier.