Warum man bei der Landtagswahl besser keine Selfies in der Wahlkabine macht

Ein stolzes Foto in der Wahlkabine? Bei der Landtagswahl Bayern 2023 sollte man auf Selfies besser verzichten. Denn das kann ernste Folgen haben.

08.10.2023 | Stand: 08:34 Uhr

Bei früheren Wahlen sah man es häufiger: Bei der Stimmabgabe in der Wahlkabine machten nicht wenige Menschen Selfies von sich oder Fotos des Stimmzettels und posteten sie dann bei Facebook, Twitter oder Instagram. Aber sind Fotos aus der Wahlkabine eigentlich erlaubt?

Landtagswahl Bayern 2023: Sind Fotos in der Wahlkabine erlaubt?

Die Antwort ist eindeutig: Bei der Landtagswahl in Bayern 2023 sind Fotos oder Selfies in der Wahlkabine verboten. Das ist in der bayerischen Landeswahlordnung (LWO) ausdrücklich festgelegt. "In der Wahlkabine darf nicht fotografiert oder gefilmt werden", heißt es in §45, Absatz 2.

Was kann passieren, wenn ich bei der Landtagswahl ein Foto oder Selfie mache?

Wer in der Wahlkabine fotografiert muss damit rechnen, dass er an der Landtagswahl nicht mehr teilnehmen darf. Auch das ist in der bayerischen Landeswahlordnung festgelegt. "(5) Der Wahlvorstand hat eine abstimmende Person zurückzuweisen, die für den Wahlvorstand erkennbar in der Wahlkabine fotografiert oder gefilmt hat", heißt es ebenfalls in § 45 LWO.