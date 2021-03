Landwirtschaftsministerin fordert leichteren Abschuss von Wölfen

Im Landkreis Bayreuth soll ein Wolf 25 Tiere gerissen haben. Bayerns Landwirtschaftsministerin Kaniber fordert jetzt eine Sekung der Schutzvorgaben für Wölfe.

04.03.2021 | Stand: 10:53 Uhr

Nach den Angriffen von Wölfen auf Damwild im Landkreis Bayreuth fordert Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber (CSU) eine Senkung der Schutzvorgaben für Wölfe, so dass die Tiere leichter getötet werden dürfen. Es müsse dringend gehandelt werden, sagte die Ministerin am Donnerstag. Sie habe sich mit ihrem Anliegen an Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) sowie an Bayerns Umweltminister Thorsten Glauber (Freie Wähler) gewandt.

Schutz der Weidetiere im Vordergrund

Es dürfe keine Zeit mit Debatten darüber verloren werden, wie der Wolf zu schützen sei und wie er sich noch zahlreicher verbreiten könne, sagte Kaniber. "Jetzt geht es um den Schutz der Weidetiere, bloße Entschädigung ist nämlich nicht die Lösung. Die Weidetiere leisten wertvolle Landschaftspflege und sind Erwerbsgrundlage für viele Bauernfamilien und Schäfer. Die Wolfsbestände müssen frühzeitig reguliert werden." Die entscheidende Frage laute: "Wie viele Wölfe verträgt unsere dicht besiedelte Kulturlandschaft?"

