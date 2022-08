Lange Wunschliste für Ministerin

Schlösser, Berge und Seen locken die Gäste wie je – doch die Gastgeber im Königswinkel sind keineswegs wunschlos glücklich. Eine lange Liste mit Bitten und Ideen gegen Steuerchaos, Bürokratie und Fachkräftemangel packten sie der Bayerischen Wirtschaftsministerin Ilse Aigner beim Tourismuspolitischen Gespräch der CSU in Hohenschwangau ins Gepäck.

22.08.2022 | Stand: 16:56 Uhr

Nachdem der Schwangauer Bürgermeister Stefan Rinke die Bedeutung des Industriezweigs Tourismus mit 750 000 Übernachtungen pro Jahr für seine 3000-Seelen-Gemeinde deutlich gemacht hatte und Landtagsabgeordnete und CSU-Kreisvorsitzende Angelika Schorer im Palmenhaus des Museums der bayerischen Könige auf die mehr als 20 Millionen Euro hingewiesen hatte, die der Haushaltsausschuss gerade für die Sanierung von Schloss Neuschwanstein bewilligt hat, eröffnete Landrätin Maria Rita Zinnecker die Wunschliste.

Im „weltweit bekanntesten“ Landkreis brauche man einen Ausbau der Infrastruktur und gebe es einen Nachholbedarf beim Wohnungsbau. Förderleitlinien für den Öffentlichen Personennahverkehr und einen Masterplan für die Elektrifizierung wünschte sie sich ebenso wie bessere Fördermöglichkeiten für Betriebe und Modernisierungsinitiativen sowie weniger Bürokratie beim Abruf von Fördermitteln.

Sie kämpfe bei der Elektrifizierung gerade genau für die Bahnstrecke nach Füssen, entgegnete die Ministerin. Möglicherweise werde diese zum Modellprojekt mit Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnik. Mit der Alpenstrategie versuche man, strukturelle Herausforderungen zu bewältigen. Für eine Premium-Offensive habe man zudem gerade zehn Millionen Euro zusätzlich in den Landeshaushalt gepackt. Auch für weitere Themen gebe es mehr Geld, beispielsweise für die Anschaffung von Loipenspurgeräten. Zudem wurde das Seilbahnprogramm verlängert. Mehr Fachkräfte versuche man etwa mit der Image-Kampagne „Ausbildung macht Elternstolz“ zu gewinnen.

Den Fachkräftemangel hatte auch Andreas Eggensberger im Visier. Eine in seinem Hopfener Bio-Hotel beschäftigt Werksstudentin wollte zum Thema Zufriedenheit und Abbrecherquoten mit einer Befragung an der Berufsschule klären, warum beispielsweise die Hälfte der Köche die Ausbildung abbreche. Die Regierung von Schwaben habe diese jedoch untersagt. Landrätin Zinnecker griff sofort zu und erklärte, man könne diese Befragung ja über die Koordinationsstelle Berufsorientierung des Landkreises machen.

Man müsse den ländlichen Raum für junge Menschen attraktiver machen, die sonst in die Stadt abwanderten, forderte der Hohenschwangauer Hotelier Richard Müller. Viele kämen zwar zur Familiengründung zurück, antwortete Aigner. Man müsste ihnen aber auch andere Beschäftigungsmöglichkeiten als den Tourismus bieten. Der Freistaat investiere viel in die Region, um sie attraktiver zu machen. 30 Millionen Euro habe man zusätzlich in den neuen Doppelhaushalt für Dorferneuerung und ländliche Entwicklung eingeplant, ergänzte Schorer.

Lesen Sie auch

Schloss Neuschwanstein bleibt nachts jetzt dunkel - droht auch dem Kunstschnee auf der Loipe das Aus? Hohe Energiekosten

Bezahlbare Wohnungen nötig

Auch bezahlbarer Wohnraum sei nötig, um Menschen in der Region zu halten, sagte der Schwangauer Hotelier Ludwig Wacker. In seiner Tiroler Heimat würde die Schaffung von Wohnungen oder Häusern für Hotelmitarbeiter gefördert. Dazu verwies Aigner auf Programme der Förderbank LfA und Abgeordnete Schorer auf das große Paket zur Förderung vor allem des sozialen Wohnungsbaus durch Kommunen.

Wenig Hoffnung machte Ministerin Aigner dem Schwangauer Wirtesprecher Christoph Helmer, dass bald bei der Mehrwertsteuer für die Gastronomie nachgebessert werde. Die verschiedenen Sätze benachteiligten die Gastronomie zusätzlich gegen Bäckereien und Metzgereien, hatte Helmer beklagt. Bei den gegenwärtigen Stimmenverhältnissen im Bundesrat drohe ein Schuss bei diesem Thema aber nach hinten loszugehen, erklärte die Ministerin. Auch der Forderung Florian Lingenfelders, durch Kartenkontingente für Übernachtungsgäste für Neuschwanstein dem Tagestourismus entgegenzuwirken, räumte Aigner wenig Chancen beim Finanzminister ein. Der zeigt sich bislang auch taub für den Wunsch, für Schlossbesucher Parkplätze in Hohenschwangau zu errichten, beklagte Wirtesprecher Helmer. Bürokratische Auflagen nicht nur bei den Arbeitszeiten, sondern auch beim Brandschutz, beklagte der Füssener Hotelier Harald Schwecke. An den Vorgaben habe sich nichts geändert, antwortete Ilse Aigner. Es werde nur vielleicht seit dem Brand von Schneizlreuth genauer hingeschaut. Dabei dürfe es aber keine Unterschiede zwischen den jeweiligen Sachbearbeitern geben, meinte Bürgermeister Rinke.

Einen speziellen Wunsch hatte bereits am Anfang der Bad Faulenbacher Hotelier Wilhelm Schwecke vorgebracht: Erst vor kurzem von der Präfektur Hyogo ausgezeichnet (wir berichteten), wünschte er sich mehr Unterstützung der Politik bei der Kontaktpflege mit Japan. Die Patenschaft zwischen den Schlössern Jimeji und Neuschwanstein könnte auch bei dessen Sanierung befruchtend wirken. Angelika Schorer, vor kurzem in Sachen Landwirtschaft in Japan unterwegs, will sich nun um eine Vertiefung der Kontakte bemühen.