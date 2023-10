Baby in Glascontainer ausgesetzt: 38-Jährige in Untersuchungshaft

Ein Zeuge fand das unterkühlte Neugeborene nachts in einem Glascontainer. Wie die Ermittler der 38-jährigen Verdächtigen auf die Spur kamen.

17.10.2023 | Stand: 14:43 Uhr

Weil sie ihr neugeborenes Baby in Langenau (Alb-Donau-Kreis) ausgesetzt haben soll, ist eine Frau in Untersuchungshaft gekommen. Gegen die 38-Jährige werde wegen versuchten Totschlags und Aussetzens ermittelt, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mit. Ein Zeuge hatte in der Nacht auf Samstag ein Neugeborenes in einem Glascontainer entdeckt. Rettungskräfte brachten das Baby in eine Klinik. Wäre es nicht gefunden worden, hätte das unterkühlte Kind die Nacht wohl nicht überlebt, hieß es.

Langenau: 38-Jährige soll Neugeborenes in Glascontainer ausgesetzt haben

Ermittler kamen über eine Klinik auf die Spur der Verdächtigen. Eine Klinikmitarbeiterin hatte in der Nacht telefonisch eine Geburt begleitet, danach war der Kontakt abgebrochen. Bei einer Durchsuchung am Samstag ergaben sich Hinweise, dass es sich bei der Verdächtigen um die Mutter des ausgesetzten Kindes handelt.

Weitere aktuelle Nachrichten aus Bayern lesen Sie hier.