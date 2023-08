Langweid trauert um die Opfer der tödlichen Schüsse

Eine Antwort auf das Warum wird es vielleicht nie geben, sagt Bürgermeister Jürgen Gilg. Bei einem Gedenkgottesdienst herrscht Fassungslosigkeit nach der Bluttat.

Von Philipp Kinne

06.08.2023 | Stand: 19:50 Uhr

Drei schwarz gekleidete Frauen fallen sich auf dem Friedhof weinend in die Arme. Dann gehen sie Hand in Hand in die St. Vitus-Kirche in Langweid (Landkreis Augsburg). Dort findet am zweiten Sonntag nach der schrecklichen Bluttat ein Gedenkgottesdienst statt. In der Kirche ist Platz für etwa 200 Menschen. Als die Veranstaltung beginnt, sind die Bänke voll. Vereinzelt stehen Menschen während des Gedenkens im Nieselregen vor der Kirche. Per Lautsprecher wird übertragen, was drinnen gesagt wird. Über den Friedhof schallen die Worte des katholischen Pfarrers Abbe Nkou FilsVictor Roger: "Wir sind fassungslos. Absolut sprachlos."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.