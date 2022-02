Lappen weg: Mann wird zum vierten Mal ohne Führerschein erwischt

2019 entzogen die Behörden einem Oberfranken den Führerschein, nun wurde er zum vierten Mal beim Fahren ohne Erlaubnis erwischt.

11.02.2022 | Stand: 13:47 Uhr

Der 55-Jährige konnte bei einer Kontrolle in Coburg keinen Führerschein vorzeigen, wie die Polizei am Freitag nach dem Vorfall vom Vorabend berichtete. In der Datenbank sahen die Beamten daraufhin, dass der Mann aus Rödental im Landkreis Coburg nicht zum ersten Mal illegal mit einem Auto unterwegs war, und stellten den Fahrzeugschlüssel sicher. Dem mutmaßlichen Wiederholungstäter droht laut den Behörden bei einer Verurteilung wegen Fahrens ohne Erlaubnis eine Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr oder eine Geldstrafe.

